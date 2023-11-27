Путин заявил, что западная модель глобализации изжила себя

Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сформированная западными странами модель глобализации изжила себя, но не все государства готовы к становлению новой демократической системы международных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами - естественно, в собственных интересах, - изжила себя и находится в глубоком кризисе. Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства", - говорится в приветствии президента участникам международного форума "Примаковские чтения".

По словам Путина, "известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление". "Такая дестабилизирующая линия спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта", - считает он.

По мнению Путина, с учетом нынешней крайне сложной, турбулентной международной обстановки, участникам "Примаковских чтений" "есть над чем поразмыслить, что пообсуждать и о чем поспорить".