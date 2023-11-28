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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Путин подтвердил позицию РФ о создании государства Палестина в границах 1967 г.

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в послании палестинскому лидеру Махмуду Аббасу подтвердил последовательную позицию России в пользу создания Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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"Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Именно в этом видится ключевое условие достижения всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого палестино-израильского урегулирования", - говорится в поздравлении Путина Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, президент РФ выражает уверенность, что "совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах".

"Это, несомненно, отвечает нашим общим интересам, идёт в русле упрочения региональной безопасности и стабильности. Желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем палестинцам - мира, благополучия и процветания на родной земле", - пишет Путин.

Владимир Путин Палестина Иерусалим
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