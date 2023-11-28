Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

"Центр анализа европейской политики" признан в РФ нежелательной организацией

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Американский "Центр анализа европейской политики" признан нежелательным в России и внесен в соответствующий реестр Минюста.

Согласно данным сайта министерства, организация Center for European Policy Analysis, CEPA ("Центр анализа европейской политики", США), внесен во вторник в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Решения Генеральной прокуратуры РФ о признании Центра нежелательным в РФ вынесено 23 октября этого года, говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте организации, CEPA – некоммерческая организация, занимающаяся "укреплением трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ".

Центр анализа европейской политики Center for European Policy Analysis
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Предварительный ущерб Крыма от шторма оценили в полмиллиарда рублей

Предварительный ущерб Крыма от шторма оценили в полмиллиарда рублей

Патриарх Кирилл призвал скорректировать миграционную политику России

Патриарх Кирилл призвал скорректировать миграционную политику России

Воронежская и Ростовская области, ЛНР и ДНР объединились в содружество "Донбасс"

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России

Кремль расценит как агрессию попытки извне разжечь межрелигиозные конфликты в РФ

Мигрантам с патентами запретили работать в такси и общепите Тульской области

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

"Газпром" счел, что сланцевые операторы исчерпали потенциал повышения эффективности добычи

КС РФ заявил, что принудительное лечение не нарушает прав лиц с расстройствами психики

МВД РФ раскрыло крупную сеть подконтрольных украинцам нарколабораторий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });