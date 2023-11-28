"Центр анализа европейской политики" признан в РФ нежелательной организацией

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Американский "Центр анализа европейской политики" признан нежелательным в России и внесен в соответствующий реестр Минюста.

Согласно данным сайта министерства, организация Center for European Policy Analysis, CEPA ("Центр анализа европейской политики", США), внесен во вторник в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Решения Генеральной прокуратуры РФ о признании Центра нежелательным в РФ вынесено 23 октября этого года, говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте организации, CEPA – некоммерческая организация, занимающаяся "укреплением трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ".