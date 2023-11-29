Пассажирооборот авиакомпаний РФ в октябре вырос на 12%, грузооборот упал на 7%
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирооборот российских авиакомпаний в октябре 2023 года вырос на 12% в годовом исчислении, до 22,3 млрд пассажиро-километров (пкм), сказано в материалах Росстата.
За 10 месяцев показатель вырос на 16%, до 225,3 млрд пкм.
Пассажирооборот авиакомпаний в январе-октябре 2022-2023 годов (в млрд пкм)*
|Янв.
|Февр.
|Март
|Апр.
|Май
|Июнь
|Июль
|Авг.
|Сент.
|Окт.
|Нояб.
|Дек.
|Годовой объем
|2022
|19
|15,4
|12,1
|11,6
|15,4
|21,2
|26,8
|27,8
|24,4
|19,9
|16,5
|17,8
|228
|2023
|18,2
|16,7
|18,9
|18,8
|21
|25
|29
|29,7
|25,8
|22,3
|-
|-
|-
* - округленные данные
Пассажиропоток авиакомпаний в октябре увеличился почти на 8% год к году, до 8,9 млн человек. За 10 месяцев показатель вырос на 11%, до 90 млн человек: это соответствует данным, озвученным ранее руководством Минтранса, и в то же время, по словам представителя министерства, более чем на 3 млн человек превышает плановый показатель.
"Значительный рост, 30%, показали международные перевозки - на 18,8 млн человек. Это связано с постоянной работой по расширению прав полетов как для российских, так и для иностранных авиакомпаний. На внутренних линиях за 10 месяцев перевезено 71,3 млн человек, рост - более 7%. Во многом такая положительная динамика обусловлена практикой оказания государственной поддержки", - сообщил представитель Минтранса журналистам.
По итогам 2023 года, согласно госпрограмме развития авиатранспорта до 2030 года, будет перевезено 103 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2022 году.
Пассажиропоток авиакомпаний в январе-октябре 2022-2023 гг. (в млн чел.)*
|Янв.
|Февр.
|Март
|Апр.
|Май
|Июнь
|Июль
|Авг.
|Сент.
|Окт.
|Нояб.
|Дек.
|Годовой объем
|2022
|8,1
|6,47
|5,2
|5,2
|6,6
|8,9
|11
|11,3
|10
|8,3
|6,9
|7,2
|95,2
|2023
|7,2
|6,53
|7,4
|7,6
|8,7
|10,1
|11,6
|11,8
|10,2
|8,9
|-
|-
|-
* - округленные данные
Общий грузооборот авиакомпаний в октябре, по данным Росстата, сократился на 7%, до 149 млн тонно-километров (ткм), за январь-октябрь показатель упал на 44%, до 1,4 млрд ткм. Объем перевезенных грузов в прошлом месяце уменьшился на 5%, до 41 тысячи т, за 10 месяцев - на 26%, до 375 тысяч т.
Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.