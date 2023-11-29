Пассажирооборот авиакомпаний РФ в октябре вырос на 12%, грузооборот упал на 7%

За 10 месяцев показатель вырос на 16%, до 225,3 млрд пкм.

Пассажирооборот авиакомпаний в январе-октябре 2022-2023 годов (в млрд пкм)*

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Годовой объем 2022 19 15,4 12,1 11,6 15,4 21,2 26,8 27,8 24,4 19,9 16,5 17,8 228 2023 18,2 16,7 18,9 18,8 21 25 29 29,7 25,8 22,3 - - -

* - округленные данные

Пассажиропоток авиакомпаний в октябре увеличился почти на 8% год к году, до 8,9 млн человек. За 10 месяцев показатель вырос на 11%, до 90 млн человек: это соответствует данным, озвученным ранее руководством Минтранса, и в то же время, по словам представителя министерства, более чем на 3 млн человек превышает плановый показатель.

"Значительный рост, 30%, показали международные перевозки - на 18,8 млн человек. Это связано с постоянной работой по расширению прав полетов как для российских, так и для иностранных авиакомпаний. На внутренних линиях за 10 месяцев перевезено 71,3 млн человек, рост - более 7%. Во многом такая положительная динамика обусловлена практикой оказания государственной поддержки", - сообщил представитель Минтранса журналистам.

По итогам 2023 года, согласно госпрограмме развития авиатранспорта до 2030 года, будет перевезено 103 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2022 году.

Пассажиропоток авиакомпаний в январе-октябре 2022-2023 гг. (в млн чел.)*

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Годовой объем 2022 8,1 6,47 5,2 5,2 6,6 8,9 11 11,3 10 8,3 6,9 7,2 95,2 2023 7,2 6,53 7,4 7,6 8,7 10,1 11,6 11,8 10,2 8,9 - - -

* - округленные данные

Общий грузооборот авиакомпаний в октябре, по данным Росстата, сократился на 7%, до 149 млн тонно-километров (ткм), за январь-октябрь показатель упал на 44%, до 1,4 млрд ткм. Объем перевезенных грузов в прошлом месяце уменьшился на 5%, до 41 тысячи т, за 10 месяцев - на 26%, до 375 тысяч т.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.