Володин выступил за системный диалог с парламентариями Ливии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече со спикером Высшего государственного совета Ливии Мухаммедом Такалой обсудил вопросы развития российско-ливийских отношений в рамках парламентского измерения.

"Нам необходимо в рамках парламентского измерения сделать все для того, чтобы диалог был на постоянной системной основе, чтобы отношения развивались не только в рамках сотрудничества групп дружбы или разовых визитов, но и на уровне наших профильных комитетов и комиссий - на принципах дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и отсутствия двойных стандартов, а также невмешательства в суверенные дела независимых государств", - цитирует слова Володина со встречи в четверг пресс-служба Думы.

Спикер Госдумы выразил надежду, что приезд Такалы, "несомненно, придаст импульс развитию наших отношений".

Кроме того, Володин отметил, что Россия и Ливия имеют большой потенциал для сотрудничества в различных сферах. "Растет товарооборот между нашими государствами - только в этом году он увеличился в 2,8 раза", - сказал председатель Госдумы.

В свою очередь Такала предложил создать контактную группу с Думой для координации работы парламентариев.

"Нас интересует все, что происходит в вашей стране. Мы считаем, что парламент должен оказывать определенное влияние на органы исполнительной власти, на правительства для принятия тех или иных законопроектов, которые предлагают Государственная Дума и Высший госсовет у нас", - сказал председатель Высшего государственного совета Ливии.

Володин поддержал предложение Такалы, отметили в пресс-службе.