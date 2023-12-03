В ресторане на курорте "Архыз" в КЧР произошел пожар
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные расчеты тушат возгорание в ресторане на территории туристической деревни Лунная поляна всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщает в воскресенье МЧС России.
"На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан. По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 тыс. квадратных метров, пострадавших нет ", - говорится в сообщении.
На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники.