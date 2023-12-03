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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Пожар в ресторане на курорте "Архыз" в КЧР локализован

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в ресторане на территории туристической деревни Лунная поляна всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС России в воскресенье.

Как сказали в ведомстве, пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м.

Информация о возгорании кровли ресторана "Вкус гор" на территории туристической деревни Лунная поляна всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР в 7:56 по Москве. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлечены более 50 специалистов и 165 единиц техники.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу.

Карачаево-Черкесия КЧР Архыз МЧС РФ
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