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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Кабмин направит 300 млн руб. на развитие газозаправочной инфраструктуры в 7 регионах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении более 300 млн руб. на развитие в регионах заправочной инфраструктуры компримированного (сжатого) природного газа, сообщается на сайте правительства.

"Субсидии будут направлены семи регионам. Это Республика Татарстан, Кемеровская, Омская, Самарская, Свердловская и Ярославская области, а также город Севастополь", - говорится в сообщении.

Затем средства будут предоставлены организациям и индивидуальным предпринимателям "на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, легкого грузового и легкового транспорта, коммунальной техники", сообщили в кабмине.

Отмечается, что компримированный природный газ - это один из самых экологичных видов топлива, позволяющий значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Поддержка мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах ведётся в рамках госпрограммы "Развитие энергетики".

Правительство РФ Михаил Мишустин
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