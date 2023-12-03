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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Плановые проверки заменят профилактические визиты в соцучреждения РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении профилактических визитов для контроля за социальными учреждениями в 2024 году вместо плановых проверок.

"В организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей вместо плановых контрольных проверок в 2024 году будут проводиться профилактические визиты", - сообщается на сайте правительства в воскресенье.

До сих пор профилактические визиты можно было проводить в государственных и муниципальных школах и детских садах. "Теперь эта практика распространится в том числе на больницы, поликлиники, детские дома-интернаты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска", - говорится в сообщении.

Продолжительность профилактического визита составит один день. В рамках визита может быть выдано предписание об устранении нарушений. "При этом факт их выявления не повлечёт за собой административной ответственности и уплаты штрафа", - отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин
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