Плановые проверки заменят профилактические визиты в соцучреждения РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении профилактических визитов для контроля за социальными учреждениями в 2024 году вместо плановых проверок.

"В организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей вместо плановых контрольных проверок в 2024 году будут проводиться профилактические визиты", - сообщается на сайте правительства в воскресенье.

До сих пор профилактические визиты можно было проводить в государственных и муниципальных школах и детских садах. "Теперь эта практика распространится в том числе на больницы, поликлиники, детские дома-интернаты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска", - говорится в сообщении.

Продолжительность профилактического визита составит один день. В рамках визита может быть выдано предписание об устранении нарушений. "При этом факт их выявления не повлечёт за собой административной ответственности и уплаты штрафа", - отмечается в сообщении.