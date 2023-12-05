Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Дума разрешила с 2025 года дезинфицировать въезжающие в РФ автомобили

Дума разрешила с 2025 года дезинфицировать въезжающие в РФ автомобили
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 2025 года наделяет Россельхознадзор полномочиями по дезинфекции въезжающих в РФ автомобилей от заразных болезней животных. Дезинфекция будет бесплатна для въезжающих. Негативное воздействие на лакокрасочное покрытие автотранспорта не предполагается, следует из документа.

Законопроект (№441427-8) был внесен в парламент правительством. Поправки вносятся в закон о ветеринарии.

Согласно принятому закону, дезинфекция транспортных средств в пунктах пропуска может проводиться как при поступлении информации от международных организаций и/или компетентных органов иностранных государств, граничащих с РФ на суше, о возникновении на их территориях заразных болезней животных, так и до получения такой информации. В обоих случаях дезинфекция будет бесплатной как для юридических, так и физических лиц.

"Для дезинфекции въезжающего автотранспорта в пунктах пропуска могут быть использованы средства широкого спектра действия, не оказывающие негативного воздействия на лакокрасочное покрытие автотранспорта", - говорится в пояснительных материалах. Проводить дезинфекцию будет "Федеральный центр охраны здоровья животных" Россельхознадзора. Согласно пояснительным материалам, первоочередными для обеспечения дезинфекции автотранспорта являются автомобильные и смешанные пункты пропуска российско-китайского участка государственной границы, а также пункты пропуска с Монголией, Азербайджаном и Казахстаном.

В 2025 году запланировано проведение дезинфекции въезжающего автотранспорта в 20 пунктах пропуска, в 2026 году – в 23 и в 2027 году в 25. Финансирование указанных мероприятий будет идти за счет программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Согласно материалам, в 2025-2027 гг. на данные цели потребуется 372 млн рублей: в 2025 году – 103,8 млн; в 2026 году – 116,5; в 2027 году – 151,5 млн рублей. Расчеты сделаны исходя из того, что средняя стоимость дезинфицирующих средств составляет 3 тыс. рублей за 5 литров.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок

Визит Мадуро в РФ может состояться до конца года

Поправки о праве президента определять учет информации о ценных бумагах прошли II чтение

Дума приняла в I чтении проект закона о праве регионов запрещать "наливайки"

В Кремле заявили, что амнистии осужденных женщин в РФ в этом году не будет

В Кремле заявили, что амнистии осужденных женщин в РФ в этом году не будет

Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Утвержден перечень приоритетных грузов для районов Крайнего Севера

Утвержден перечень приоритетных грузов для районов Крайнего Севера

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Обострение палестино-израильского конфликта

Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы

Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });