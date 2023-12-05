Дума разрешила с 2025 года дезинфицировать въезжающие в РФ автомобили

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 2025 года наделяет Россельхознадзор полномочиями по дезинфекции въезжающих в РФ автомобилей от заразных болезней животных. Дезинфекция будет бесплатна для въезжающих. Негативное воздействие на лакокрасочное покрытие автотранспорта не предполагается, следует из документа.

Законопроект (№441427-8) был внесен в парламент правительством. Поправки вносятся в закон о ветеринарии.

Согласно принятому закону, дезинфекция транспортных средств в пунктах пропуска может проводиться как при поступлении информации от международных организаций и/или компетентных органов иностранных государств, граничащих с РФ на суше, о возникновении на их территориях заразных болезней животных, так и до получения такой информации. В обоих случаях дезинфекция будет бесплатной как для юридических, так и физических лиц.

"Для дезинфекции въезжающего автотранспорта в пунктах пропуска могут быть использованы средства широкого спектра действия, не оказывающие негативного воздействия на лакокрасочное покрытие автотранспорта", - говорится в пояснительных материалах. Проводить дезинфекцию будет "Федеральный центр охраны здоровья животных" Россельхознадзора. Согласно пояснительным материалам, первоочередными для обеспечения дезинфекции автотранспорта являются автомобильные и смешанные пункты пропуска российско-китайского участка государственной границы, а также пункты пропуска с Монголией, Азербайджаном и Казахстаном.

В 2025 году запланировано проведение дезинфекции въезжающего автотранспорта в 20 пунктах пропуска, в 2026 году – в 23 и в 2027 году в 25. Финансирование указанных мероприятий будет идти за счет программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Согласно материалам, в 2025-2027 гг. на данные цели потребуется 372 млн рублей: в 2025 году – 103,8 млн; в 2026 году – 116,5; в 2027 году – 151,5 млн рублей. Расчеты сделаны исходя из того, что средняя стоимость дезинфицирующих средств составляет 3 тыс. рублей за 5 литров.