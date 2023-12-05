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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Мишустин сообщил о кратном росте производства военной техники в РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Производство бронетанковой техники за 11 месяцев текущего года выросло в три раза, а авиационной техники и БПЛА - в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"За 11 месяцев увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки более чем пятикратный рост, по бронетанковому вооружению - в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам - в два, а по автомобилям - почти втрое", - сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Глава правительства отметил, что к настоящему моменту для оборонных нужд удалось задействовать свыше 360 предприятий, ввести в эксплуатацию около 37 тыс. единиц различного оборудования, дополнительно привлечь примерно 520 тыс. сотрудников.

"Благодаря принятым мерам исполняются утвержденные производственные графики, по многим позициям с опережением", - сказал он в связи с этим.

Кроме того, были решены вопросы комплектования личного состава полевой формой и необходимой экипировкой, объем производства предметов бронезащиты вырос втрое.

Михаил Мишустин
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