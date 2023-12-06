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Греф заявил, что не планирует покидать Сбер, но обязан готовить преемника

Греф заявил, что не планирует покидать Сбер, но обязан готовить преемника
Герман Греф
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф пока не планирует покидать свой пост, но обязан готовить преемников, как и все другие топ-менеджеры.

"Я пока не собираюсь оставлять Сбер - это первое. Второе - мне кажется, выращивание сильной команды - это главная ответственность любого CEO, и создание условий, когда его уход не будет связан с какими-то серьезными потрясениями. Для меня это один из важных личных KPI", - сообщил Греф в рамках "Дня инвестора" Сбербанка.

Он отметил, что об этих целях ему часто напоминает наблюдательный совет банка. "Мы в этой части работаем. Я считаю, что у нас команда достаточно сильная, чтобы преодолеть все возможные сценарии", - заявил глава Сбербанка.

По его мнению, роль личности в судьбе группы имеет серьезное значение, но зачастую она немного переоценена.

"Важно, чтобы как в той песне - отряд не заметил потерю бойца, если даже этот боец первый вдруг решит покинуть компанию. Наша задача - на каждой позиции иметь двух преемников. Для меня нет никаких исключений, поэтому я очень надеюсь, когда до этого дойдет речь, компания совершенно устойчиво переживет, в том числе и мою замену", - заявил Греф.

Герман Греф Сбербанк
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