Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

МВД сообщило о мошенничествах под видом розыгрыша билетов на новогодние концерты

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России предупредили о появлении нового вида мошенничества под видом розыгрыша билетов на новогодние мероприятия, сообщили в пресс-центре министерства.

"В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка. В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие, как концерты известных исполнителей или же посещение популярных ёлок в крупных городах России, в том числе и "Кремлевской ёлки"", - говорится в сообщении МВД.

По данным министерства, в сообщениях гражданам предлагают перейти по ссылке и ввести свои персональные и платёжные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша. На самом деле данные ссылки ведут на фишинговые (мошеннические) сайты.

"Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию", - резюмировали в полиции.

МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Депутат ЛНР пострадал в результате взрыва автомобиля в Луганске

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК

В РФ могут расширить категории айтишников, которым положена отсрочка от призыва

В РФ могут расширить категории айтишников, которым положена отсрочка от призыва

Греф заявил, что не планирует покидать Сбер, но обязан готовить преемника

Греф заявил, что не планирует покидать Сбер, но обязан готовить преемника

В Петербурге загорелась консерватория имени Римского-Корсакова

ЦИК РФ 8 декабря проведет заседание, посвященное старту президентской кампании

Госдума приняла закон о запрете использования личных телефонов на уроках

Госдума приняла закон о запрете использования личных телефонов на уроках

Пресечена деятельность банды из 90-х, на счету которой не менее 30 убийств

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });