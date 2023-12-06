МВД сообщило о мошенничествах под видом розыгрыша билетов на новогодние концерты

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России предупредили о появлении нового вида мошенничества под видом розыгрыша билетов на новогодние мероприятия, сообщили в пресс-центре министерства.

"В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка. В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие, как концерты известных исполнителей или же посещение популярных ёлок в крупных городах России, в том числе и "Кремлевской ёлки"", - говорится в сообщении МВД.

По данным министерства, в сообщениях гражданам предлагают перейти по ссылке и ввести свои персональные и платёжные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша. На самом деле данные ссылки ведут на фишинговые (мошеннические) сайты.

"Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию", - резюмировали в полиции.