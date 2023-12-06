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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Путин заявил о возможности создать с Саудовской Аравией СП в области удобрений

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия могли бы создать совместное предприятие в области минеральных удобрений, считает президент РФ Владимир Путин.

"Есть шанс сделать большую совместную компанию", - сказал Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд, представляя членов российской делегации, одним из участников которой является основатель "Уралхима" Дмитрий Мазепин, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.

Кадры обмена рукопожатиями и приветственными репликами опубликовал в своем телеграм-канале автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Владимир Путин РФ Саудовская Аравия Уралхим
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