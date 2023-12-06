Путин заявил о возможности создать с Саудовской Аравией СП в области удобрений
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия могли бы создать совместное предприятие в области минеральных удобрений, считает президент РФ Владимир Путин.
"Есть шанс сделать большую совместную компанию", - сказал Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд, представляя членов российской делегации, одним из участников которой является основатель "Уралхима" Дмитрий Мазепин, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.
Кадры обмена рукопожатиями и приветственными репликами опубликовал в своем телеграм-канале автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.