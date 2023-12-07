Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Правительство обсудит законопроект, касающийся изменения условий служебных контрактов с госслужащими

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в федеральный закон, направленные на совершенствование порядка прохождения государственной гражданской службы, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект направлен на совершенствование правоотношений, касающихся изменения условий служебных контрактов с государственными гражданскими служащими Российской Федерации, а также их перевода на иные должности государственной гражданской службы Российской Федерации в том же или ином государственном органе", - говорится в материалах к заседанию правительства.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет Федерации в четверг назначит выборы президента России на 17 марта

Совет Федерации в четверг назначит выборы президента России на 17 марта

Что произошло за день: среда, 6 декабря

СКР расследует убийство украинского экс-депутата Кивы в Подмосковье

СКР расследует убийство украинского экс-депутата Кивы в Подмосковье

Дело о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева направлено в суд

Суд в Москве оштрафовал Google на 800 тыс. руб. за нарушение закона о "самоконтроле"

Суд в Москве оштрафовал Google на 800 тыс. руб. за нарушение закона о "самоконтроле"

Росгвардия задержала мужчину, застрелившего силовика в Рязанской области

Депутат ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске

Депутат ЛНР пострадал в результате взрыва автомобиля в Луганске

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });