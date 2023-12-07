Правительство обсудит законопроект, касающийся изменения условий служебных контрактов с госслужащими

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в федеральный закон, направленные на совершенствование порядка прохождения государственной гражданской службы, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект направлен на совершенствование правоотношений, касающихся изменения условий служебных контрактов с государственными гражданскими служащими Российской Федерации, а также их перевода на иные должности государственной гражданской службы Российской Федерации в том же или ином государственном органе", - говорится в материалах к заседанию правительства.