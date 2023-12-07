Россия за 10 месяцев удвоила импорт сигарет

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 10 месяцев 2023 года импортировала 268,5 млн упаковок сигарет (пачка по 20 сигарет), что в 2,1 раза больше, чем аналогичный период прошлого года (128,7 млн упаковок), сообщается в обзоре ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак") по табачной и никотинсодержащей продукции, с которым ознакомился "Интерфакс".

Представленная в нем информация получена из государственной информационной системы мониторинга товаров в России (ГИС МТ).

В октябре импорт вырос до 27,1 млн упаковок против 19,3 млн год назад.

Как уточняется в обзоре, сигареты составляют большую часть ввозимой в Россию табачной продукции. В октябре на них пришлось 94% импорта.

Кроме того, за 10 месяцев в Россию было ввезено 1 166 тысяч сигар (539 тысяч год назад), 14,5 млн упаковок (по 10 мл) жидкостей для электронной системы доставки никотина. В октябре импорт сигар вырос до 50 тысяч штук с 35 тысяч штук год назад.

Согласно обзору, на сигареты приходится и большая часть производимой в России продукции. За 10 месяцев их было выпущено 7,7 млрд упаковок против 7,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Но за октябрь производство снизилось до 639,2 млн упаковок с почти 805 млн упаковок годом ранее.

Аналогичная динамика и на рынке нагреваемого табака, который занимает второе место по доле от общего производство. Его выпуск за 10 месяцев вырос до 868,4 млн упаковок (по 20 штук) против 626,9 млн год назад. В октябре отмечено снижение до 92 млн упаковок со 101,8 млн в октябре прошлого года.

Производство табака для кальянов, который занимает третье место в общем выпуске, за 10 месяцев снизилось до 87,6 млн упаковок (по 30 г) с 92,8 млн год назад. Но в октябре зафиксирован рост до 8,9 млн упаковок с 7,4 млн в октябре прошлого года.

Производство сигарилл в январе-октябре достигло 51,3 млн упаковок (по 20 штук), что почти в два раза больше, чем год назад (26,2 млн). В октябре их выпуск в годовом выражении оказался чуть выше - 5,409 млн упаковок против 5,391 млн упаковок. Производство жевательного табака в январе-октябре этого года достигло 4,3 млн упаковок (по 13 г) против 2,2 млн упаковок год назад. Существенно вырос и показатель октября - до 533 тыс. упаковок с 314 тыс. годом ранее.

Кроме того, табачные предприятия за 10 месяцев выпустили 229 тысяч сигар против 178 тысяч за аналогичный период прошлого года. В октябре производство сохранилось на уровне прошлого года - 24 тысяч штук.

Всего, согласно обзору, производство табачной и никотинсодержащей продукции в стране за 10 месяцев составило 8 691 557 000 упаковок против 8,25 млрд упаковок за аналогичные период прошлого года. В октябре производство снизилось до 747,1 млн упаковок с 920,9 млн в октябре прошлого года.