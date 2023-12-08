В Думу внесен проект об учете перевозки нефти для расчета средней цены Urals

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство предлагает в расчете средней цены Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) учитывать стоимость транспортировки нефти. Порядок расчета определит ФАС, если служба этого не сделает, предлагается установить фиксированную цену на транспортировку - $2 за баррель, следует из поправок правительства, внесенных в Госдуму.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№416440-8) и одобрены комитетом по бюджету Госдумы в пятницу.

ФАС проводит мониторинг цен на нефть сырую марки Urals на средиземноморском и роттердамском рынках, а также на нефть марки North Sea Dated на рынке Северного моря. Средняя цена на нефть марки Urals рассчитывается для определения вывозной таможенной пошлины на нее, эта цена также заложена в НК в ряде формул для расчета ставок налога на добычу полезных ископаемых.

Согласно внесенным поправкам, среднее значение ежедневных цен Urals за все дни торгов в течение месяца при поставках в морские порты РФ, расположенные в Северо-Западном федеральном округе и Южном федеральном округе, увеличивается на стоимость транспортировки нефти морским транспортом за пределы территории РФ до мировых рынков нефтяного сырья (средиземноморского и роттердамского).

В случае, если такой порядок не установлен ФАС или стоимость транспортировки не размещена на сайте службы, то стоимость транспортировки периода мониторинга (месяц) принимается равной $2 долларам за баррель.

"Это внесение изменений в закон о таможенном тарифе, фактически это корреспонденция с теми изменениями, которые вносятся в Налоговый кодекс. По сути здесь воспроизводится та модель расчета цены и ставки таможенной пошлины на нефть сырую на мировых рынках", - сказала, представляя поправку на комитете по бюджету Лилия Щур-Труханович, директор департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития.

Ранее внесение данных поправок анонсировал замминистра финансов Алексей Сазанов. "Начиная с 1 января 2024 г., уточняется порядок расчета цен на российскую нефть, поскольку перестает публиковаться котировка Argus в северо-западных и южных портах Европы (базис CIF), остается только котировка в российских портах (базис FOB), поэтому мы переходим на котировку, которая в российских портах на нефть и соответственно увеличенная на стоимость транспортировки до портов Северо-Западной и Южной Европы, определяемую в порядке, установленном правительством РФ, но не менее $2 за баррель", - заявлял замминистра.

Внесенные поправки также уточняют период применения дисконта Urals к North Sea Dated и наделяют правительство правом увеличить дисконт для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 г. по 14 ноября 2026 г.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 12 декабря.