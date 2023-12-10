Песков заявил, что Су-35 сопровождали борт Путина и для демонстрации авиатехники РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сопровождение борта президента РФ истребителями Су-35 во время его визитов в ОАЭ и в Саудовскую Аравию, помимо обеспечения безопасности борта №1, преследовало цель продемонстрировать возможности российской авиатехники, к которой проявляют интерес в этом регионе.

"Помимо основной задачи (обеспечение безопасности) можно добавить, что демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле - это тоже, наверное, важная составляющая", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

Истребители Су-35 сопровождали борт президента РФ на всем протяжении его перелетов из России в ОАЭ, далее в Саудовскую Аравию и затем до возвращения на родину.