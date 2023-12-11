Сбор пшеницы в России на 8 декабря составил 95 млн тонн

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбор пшеницы в РФ, согласно данным на 8 декабря, составил 95 млн тонн (в бункерном весе) против 105,6 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщается в информации региональных органов управления АПК.

Пшеница обмолочена с 29,1 млн га (с 29,3 млн га в 2022 году), урожайность составила 32,7 ц/га (36,1 ц/га).

Всего зерновые и зернобобовые культуры убраны в РФ с 46,5 млн га (46,3 млн га), намолочено 148,3 млн тонн зерна (158,1 млн тонн) при урожайности 31,9 ц/га (34,1 ц/га).

В том числе ячмень обмолочен с 7,8 млн га (8 млн га), собрано 22,1 млн тонн (24,5 млн тонн) при урожайности 28,2 ц/га (30,9 ц/га). Кукуруза на зерно убрана с 2,2 млн га (2,1 млн га), намолочено 15,8 млн тонн (12,7 млн тонн), урожайность составила 72,3 ц/га (60 ц/га). Рис обмолочен со 186,1 тыс. га (169,1 тыс. га), собрано 1,2 млн тонн (947 тыс. тонн) при урожайности 62,5 ц/га (56 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с 1 млн га (996,7 тыс. га), накопано 51,7 млн тонн (47,4 млн тонн), урожайность составила 493,4 ц/га (475,4 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с площади 31,8 тыс. га (33,9 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 9,1 млн га (8,1 млн га), собрано 16,8 млн тонн (14,7 млн тонн) при урожайности 18,5 ц/га (18,2 ц/га). Рапс убран с 2 млн га (2,2 млн га), намолочено 4,4 млн тонн (4,7 млн тонн), урожайность составила 21,5 ц/га (21 ц/га). Соя обмолочена с 3,5 млн га (3,3 млн га), собрано 7 млн тонн (6,2 млн тонн) при урожайности 19,9 ц/га (18,9 ц/га).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 294,5 тыс. га (283,1 тыс. га), накопали 8,4 млн тонн (7,2 млн тонн), урожайность составила 284,3 ц/га (255 ц/га). Овощи убраны со 177,1 тыс. га (177,6 тыс. га), собрано 5,4 млн тонн (на уровне 2022 года) при урожайности 304,2 ц/га (303,1 ц/га).

Сев озимых культур под урожай 2024 года проведен на 18,6 млн га, что на 0,9 млн га больше, чем годом ранее (17,7 млн га).