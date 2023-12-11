Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на двух новых АПЛ в Северодвинске

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где планирует посетить крупнейший судостроительный комплекс страны - "Севмаш" (г. Северодвинск).

Как ожидается, на предприятии глава государства примет участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках "Красноярск" и "Император Александр III".

"Красноярск" - второй в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М". Он относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 27 июля 2014 года, выведен из эллинга 30 июля 2021 года. Этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. В частности, была усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы.

Атомный подводный крейсер "Император Александр III" - третий серийный корабль проекта "Борей-А". Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 18 декабря 2015 года, выведен из эллинга 29 декабря 2022 года. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

В последний раз Путин был в Архангельской области в феврале этого года. Тогда он занимался проблемами лесопромышленного комплекса: посетил Устьянский лесопромышленный комплекс и провел совещание по вопросам развития отрасли.