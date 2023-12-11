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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Госдума планирует завершить осеннюю сессию 15 декабря

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума снова перенесла завершающее в осенней сессии заседание, оно состоится в пятницу, 15 декабря, на текущей неделе, заявил первый зампредседателя Думы Александр Жуков.

"Скорее всего, в пятницу завершим эту сессию", - сказал Жуков журналистам в понедельник по окончании Совета Думы.

Он отметил, что это связано с тем, что на следующей неделе много мероприятий, "буквально каждый день".

Планировалось ранее, что Госдума завершит сессию 19 декабря.

Госдума Александр Жуков
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