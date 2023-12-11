Что произошло за день: понедельник, 11 декабря

Выборы в новых регионах РФ, заявления Медведева о Конституции и агентурная сеть Киева в Крыму

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК постановил провести в марте выборы в четырех новых регионах России. Минобороны РФ и ФСБ, а также руководство новых регионов пришли к выводу, что голосование можно будет провести.

- Дмитрий Медведев заявил, что новая Конституция РФ не нужна, но будут точечные изменения. По его словам, новая Конституция бывает нужна в период кардинальных изменений, а Россия "свой лимит в XX веке с революциями исчерпала".

- ФСБ раскрыла в Крыму крупную украинскую агентурную сеть. Предполагаемыми объектами покушений агентов были Сергей Аксенов, Олег Царев, а также спикер парламента Крыма и мэр Ялты. Предотвращены 14 терактов, задержаны 18 украинских агентов и их пособников.

- Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года. Это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию на внутреннем рынке.

- МВД РФ выступило против наказания водителей за превышение "средней скорости". Ранее сообщалось, что Минтранс предлагает начать штрафовать за нарушение предписаний на "динамических информационных табло" или "знаках переменной информации". Сейчас ГИБДД штрафует водителей только за нарушение предписаний постоянных дорожных знаков.

- ЕК подготовила предложение по использованию налога на доходы от замороженных средств РФ. Как ожидается, его утвердят во вторник. По данным СМИ, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС.

- Выдворение иностранцев из РФ в ряде случаев могут заменить штрафом. Соответствующие поправки в законодательство одобрил комитет Думы по госстроительству и законодательству.

- Фильмы "Оппенгеймер" и "Убийцы цветочной луны" стали претендентами на "Золотой глобус". Кроме того, Кристофер Нолан и Мартин Скорсезе поборются с создательницей "Барби" Гретой Гервиг за награду лучшему режиссеру.