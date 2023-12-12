Открытое горение на складах в Оренбургской области ликвидировано, пострадавших нет

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на двух складах в поселке Красноярский Оренбургской области, сообщил региональный главк МЧС России утром во вторник.

"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Работы продолжаются, проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 7,2 тыс. кв. м.

В борьбе с огнем были задействованы 42 специалиста и 19 единиц техники.