Введение новых правил отчетности для участников ВЭД перенесут на март 2024 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает перенести с 1 января 2024 года на 1 марта 2024 года срок введения новых правил отчетности участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Также комитет добавил к законопроекту № 471081-8, норму, которая обязывает российские компании с 1 июля 2024 года уведомлять налоговиков о счетах юридических лиц - нерезидентов и движениях по ним, если эти нерезиденты входят в одну с ними международную группу компаний.

Эти поправки к правительственному законопроекту комитет одобрил и опубликовал в базе данных парламента. Законопроект в первоначальной редакции был внесен в палату в конце октября.

В рамках первого чтения этот законопроект расширял отчетность участников внешнеэкономической деятельности перед Банком России о валютных активах, обязательствах и контрактах и включал в отчетность зарубежные дочерние компании; законопроект также засекречивал перечень экспортеров.

Согласно действующему законодательству, ЦБ по согласованию с рядом ведомств может определять перечень экспортеров, которые должны представлять регулятору информацию о получении ими денег либо об ином исполнении или прекращении обязательств по экспортным контрактам. Данный перечень публикуется на сайте ЦБ.

Законопроект убирал норму о публикации перечня экспортеров на сайте регулятора, предполагается, что ЦБ сам определит порядок доведения до сведения резидентов информации об их включении в перечень.

Кроме того, компании из списка ЦБ должны сейчас представлять регулятору информацию о получении ими от нерезидентов денежных средств по внешнеторговым контрактам либо об ином исполнении или прекращении обязательств, а также об активах и обязательствах, номинированных или подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.

Законопроект предлагал обязать участников ВЭД предоставлять информацию о валютных активах и обязательствах с учетом имеющихся у таких юридических лиц дочерних хозяйственных обществ, находящихся за границей, речь идет также о компаниях, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства.

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне реализующихся геополитических рисков", - говорилось в пояснительной записке.

Планировалось, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года, однако в одобренных комитетом поправках срок вступления в силу переносится на 1 марта 2024 года.

Кроме того, сейчас резиденты обязаны уведомлять налоговые органы о закрытии и открытии зарубежных вкладов в банках и иных организациях финансового рынка не позднее одного месяца. Комитет предлагает уточнить, что юридические лица - резиденты, входящие в одну международную группу компаний с иностранными юридическими лицами (у которых, соответственно, отрыты зарубежные вклады), также уведомляют налоговые органы об этих вкладах, счетах и изменениях в реквизитах счетов. Кроме того, компании-резиденты, входящие в одну международную группу компаний с юридическими лицами - нерезидентами, должны будут оправлять налоговикам отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) юридических лиц - нерезидентов с подтверждающими документами. Порядок направления и составления отчетов установит правительство по согласованию с ЦБ.

Эти требования не действуют для материнской компании международной группы компаний, а также в других случаях, установленных правительством по согласованию с Банком России. Норма вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении 14 декабря.