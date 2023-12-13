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Сенаторы поддержали закон об интеграции цифрового рубля в налоговую систему РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который прописывает в Налоговом кодексе (НК) положения, касающиеся взыскания налогов и в целом интеграции в фискальную систему цифрового рубля ЦБ.

В НК вводится понятие "счет цифрового рубля" - счет, открытый оператором платформы цифрового рубля (ЦБ) на основании договора. В статье о взыскании налоговой задолженности за счет денежных средств прописывается возможность сделать это за счет цифровых рублей на счетах налогового агента - организации или индивидуального предпринимателя. Прописывается порядок взыскания задолженности со счетов физических лиц. Так, средства со счета цифрового рубля взыскиваются в порядке первой очереди наряду с денежными средствами на счетах в банке.

Прописывается порядок приостановления операций по цифровым счетам, оно действует с момента получения банком, оператором платформы цифрового рубля решения налогового органа о приостановлении таких операций.

Оператор платформы цифрового рубля в рамках налогового контроля будет обязан сообщать в налоговые органы информацию об открытии или о закрытии счета цифрового рубля как со стороны физлиц, так и предпринимателей.

Средства на счетах цифрового рубля вводятся в главы НК о порядке признания доходов и расходов налогоплательщиков.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 г.

Цифровой рубль - это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег, в итоге у рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Они равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю. Реализуемая модель ЦБ является розничной: клиенты физические и юридические лица через банки и федеральное Казначейство открывают на платформе ЦБ цифровые кошельки.

Совет Федерации
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