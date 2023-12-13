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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Дума приняла закон о переносе сроков введения ОСАГО в новых регионах на год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в I чтении и в целом закон о переносе сроков введения норм федерального закона об обязательном страховании ответственности автовладельцев (ОСАГО) на новых территориях РФ на год - с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года.

Документ №507331-8 правительство внесло в парламент на прошлой неделе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы", подготовленному правительством, ранее был установлен переходный период (до 1 января 2024 года), в течение которого законодательство РФ об ОСАГО на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей (новые субъекты РФ) не применяется.

"В настоящее время существует необходимость продления неприменения правового регулирования ОСАГО на территориях новых субъектов на срок до 31 декабря 2024 года включительно, в связи с чем проектом федерального конституционного закона "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" предлагается внести соответствующие изменения в федеральные конституционные законы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время обязанность заключения договора ОСАГО при выезде за пределы указанных территорий, уже установленная федеральными конституционными законами и законодательством РФ об ОСАГО, сохраняется, уточняется в пояснительной записке.

Законопроект "соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. Реализация предусмотренных положений не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", следует из пояснительной записки к принятому закону.

Госдума
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