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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Минстрой провел обсуждение строительства наемных домов социспользования

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минстрой сообщил, что вырабатывает механизмы создания наемных домов с использованием концессионных соглашений.

"Состоялось рабочее совещание в сфере жилищной политики с участием заместителя министра Никиты Стасишина, руководителя комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежды Косаревой, а также членов Общественного совета и депутата Государственной Думы Сергея Колунова. В рамках мероприятия обсуждались предложения по механизмам создания наемных домов социального использования, в том числе с применением концессий", - говорится в сообщении.

Такое жилье могут использовать и для проживания отдельных категорий людей, и для рабочих приоритетных направлений развития отраслей экономики в регионах.

Механизмы могут быть интересны и инвесторам, так как здание могут признать в пределах одного или нескольких подъездов наемным домом. Кроме того, часть помещений может быть продана паевым инвестфондам.

Регионы поддержали эту идею, отметили в Минстрое.

Минстрой Никита Стасишин Сергей Колунов Надежда Косарева Госдума
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