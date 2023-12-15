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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Естественная убыль населения РФ за январь-октябрь снизилась на 21,3%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-октябре 2023 года сократилась на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 394,6 тыс. человек против 501,6 тыс. человек годом ранее, сообщил в пятницу Росстат.

Число родившихся за десять месяцев 2023 года снизилось на 3% - до 1 млн 59,7 тыс. детей с 1 млн 92,1 тыс. за январь-октябрь прошлого года.

Число умерших в РФ за десять месяцев 2023 года сократилось на 8,7% - до 1 млн 454,3 тыс. человек с 1 млн 593,7 тыс. человек за аналогичный период 2022 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2022 году уменьшилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 042 675 человек в 2021 году.

Росстат
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