Естественная убыль населения РФ за январь-ноябрь снизилась на 19,3%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за январь-ноябрь 2023 года сократилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 438,3 тыс. человек против 543,4 тыс. человек годом ранее, сообщил в пятницу Росстат.

Число родившихся за 11 месяцев 2023 года снизилось на 3% - до 1 млн 162,4 тыс. детей с 1 млн 197,8 тыс. за январь-ноябрь 2022 года.

Число умерших в РФ за 11 месяцев 2023 года сократилось на 8,1% - до 1 млн 600,7 тыс. человек с 1 млн 741,2 тыс. человек за аналогичный период 2022 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2022 году уменьшилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 042 675 человек в 2021 году.