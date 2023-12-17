Что произошло за день: воскресенье, 17 декабря

Путин о вероятности российского нападения на НАТО, глава Минсельхоза о ценах на яйца и глава Минфина о будущем "Балтики"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО. Он напомнил, что ранее никаких споров, в том числе и территориальных, между Москвой и Хельсинки не было.

- Путин назвал заявления Байдена о возможности нападения России на НАТО фигурой речи. По его словам, эти слова призваны оправдать ошибки на украинском направлении.

- Глава Минсельхоза надеется, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года. Дмитрий Патрушев также отметил, что яйца - это сезонный продукт, в это время цены на них всегда растут.

- Съезд "Единой России" поддержал Путина в качестве кандидата на пост президента. Сам российский лидер, выступая на съезде, отметил, что все уровни власти демонстрируют устойчивость.

- Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику". Глава Минфина напомнил, что пивоваренная компания находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны в отношении активов российских компаний за рубежом.

- "Газпром" заявил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири". Новый рекорд суточных поставок пришелся на субботу, предыдущий был зафиксирован в конце ноября.

- В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ. Заместитель руководителя фракции Андрей Исаев заверил, что от этой статьи освободят не только льготные категории.