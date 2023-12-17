В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил, что на встрече с фракциями президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры, а не только льготные категории, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ.

"Комиссия за оплату услуг ЖКХ будет распространяться на всех пенсионеров, Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций", - сказал он журналистам в воскресенье.

Ранее Госдумой и Советом Федерации был принят закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Перечень конкретных категорий таких лиц должно, согласно закону, установить правительство РФ.