Путин отметил, что все ветви власти РФ показали зрелость и устойчивость

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Все уровни власти в России демонстрируют устойчивость, сценарии политической дестабилизации не работают, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость", - сказал он, выступая на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия" в воскресенье.

Путин отметил, что западные элиты рассчитывали обрушить российскую экономику, социальную сферу, а также политическую и государственную систему РФ.

"Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы такой дестабилизации хорошо известны и не раз были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых "цветных переворотов". Подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России", - заявил президент.

Как подчеркнул глава государства, "мы ответили на вызовы, потому что последовательно, шаг за шагом из года в год шли по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической, общественной сфере, в экономике, образовании и культуре, развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы, опирались на вековой опыт нашей государственности, наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий".

Путин добавил, что "попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - предательство и преступление против России".

"Именно народ России был и будет единственным источником власти. Его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства, - подчеркнул президент. - Российское государство будет суверенно, а значит подлинно народным".