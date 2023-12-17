Восстановлено электроснабжение более тысячи домов Ростова-на-Дону

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Коммунальные предприятия продолжают работу по ликвидации аварийных ситуаций в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Восстановлено электроснабжение более 1 тыс. жилых домов в Октябрьском и Первомайском районах. Возобновлена подача воды в многоквартирные и жилые дома по пер. Халтуринскому. Восстановлено теплоснабжение в более 25 домах по пр. Соколова, пер. Газетному и ул. Суворова", - написал Логвиненко в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что в ночь на воскресенье ремонтные бригады продолжат работу по восстановлению электроснабжения во всех районах города по заявкам жителей.