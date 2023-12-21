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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Что произошло за день: четверг, 21 декабря

Электронные повестки, срок для Абызова и форс-мажор "НОВАТЭКа"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки. Кроме того, Минобороны и Минцифры поручено формировать повестки в электронном виде.

- Экс-министр Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Ему также назначили штраф в 80 млн рублей.

- Глава ФБК Мария Певчих объявлена в розыск. ФБК признан в РФ экстремистской организацией и запрещен, сама Певчих признана иноагентом. В рамках какого уголовного дела Певчих объявлена в розыск, не сообщается.

- Девочка скончалась в поезде Тюмень-Адлер. Она ехала в составе организованной группы детей, когда ее состояние здоровья ухудшилось. По данным Роспотребнадзора, у детей, возвращавшихся на поезде с отдыха в лагере, выявлен грипп А.

- Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Страна на протяжении долгого времени не исполняла свои обязательства по добыче, продиктованные сделкой ОПЕК. На этих сообщениях ускорили падение цены на нефть.

- "НОВАТЭК" объявил форс-мажор по проекту "Арктик СПГ 2" из-за санкций США. По сообщению Bloomberg, компания направила уведомление некоторым покупателям сжиженного природного газа с будущего проекта "Арктик СПГ 2", поскольку санкции, введенные США, угрожают началу поставок. Акции "НОВАТЭКа" к вечеру в четверг ускорили снижение на этих новостях.

- Стрельба произошла в центре Праги. По данным спасателей, погибли 10 человек. Есть раненые.

- Власти Москвы отказались от фейерверков на Новый год, как и в прошлом году.

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