По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

Автобус с пассажирами поезда Тюмень-Адлер Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка", - говорится в сообщении. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации СКР, 21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра врачами дети были госпитализированы в медицинское учреждение Саратова. Следственные органы по Саратовской области проводят процессуальную проверку по данному факту.

По данным Роспотребнадзора, у детей, возвращавшихся на поезде с отдыха в лагере, выявлен грипп А. "По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А (...) Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора", - сказали журналистам в областном управлении ведомства.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале: "Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А". По его данным, состояние у всех удовлетворительное, им оказывают всю необходимую помощь, сопровождающие взрослые находятся вместе с ними.

"По информации сопровождающих и оперативных служб соседнего региона, в ходе следования поезда скончался один из детей - 12-летняя девочка. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы", - написал глава Саратовской области.

Ранее со ссылкой на Бусаргина сообщалось, что ночью в регион прибыл поезд Тюмень-Адлер, в нем ехали 125 детей, отдыхавших в лагере. Накануне вечером за медпомощью обратился ребенок с повышенной температурой. В ходе осмотра всего около 30 детей пожаловались на температуру.