Глава ФБК Мария Певчих объявлена в розыск

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Мария Певчих (признана иноагентом) объявлена в розыск по уголовной статье.

"Певчих Мария Константиновна, 1987 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - говорится в базе розыска МВД России.

В рамках какого уголовного дела Певчих объявлена в розыск, не сообщается.

Вместе с тем, в сентябре 2021 года в СКР сообщили об уголовном деле о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Алексея Навального и находящихся в настоящее время за рубежом других участников ФБК.

Навальный отбывает наказание в колонии строгого режима по приговору суда.