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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

В Феодосии поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью в порту Феодосии был поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".

Он получил повреждения в результате удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет, уточнили военные.

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24 в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", - также сообщило Минобороны.

Ранним утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт в Феодосии, взрывах и пожаре. Позднее он сообщил, что погиб один человек, еще двое были ранены, в шести зданиях были выбиты стекла.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Крым ВСУ Новочеркасск Сергей Аксенов Феодосия
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