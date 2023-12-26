В Феодосии поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью в порту Феодосии был поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".

Он получил повреждения в результате удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет, уточнили военные.

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24 в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", - также сообщило Минобороны.

Ранним утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт в Феодосии, взрывах и пожаре. Позднее он сообщил, что погиб один человек, еще двое были ранены, в шести зданиях были выбиты стекла.