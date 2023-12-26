Аэропортам России пообещали наземную технику белорусского производства

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Белорусские производители планируют поставлять пассажирскую технику для российских аэропортов, сообщил министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник. Его слова приводит "БелТА".

"В стадии разработки программа сотрудничества по технике для аэропортов. Белорусская сторона взяла на себя вопросы пассажирского перемещения - завершаются испытания в "Пулково" (Санкт-Петербург). Кроме того, "БелАЗ" разработал целую линейку специальных тягачей", - сказал Рогожник.

В рамках интеграционных проектов, по его словам, с российской стороной согласована дорожная карта развития микроэлектронного производства, предусматривающая создание четырех новых технологий с освоением производства нескольких десятков изделий для использования в гражданской, военной и космической аппаратуре.

"Видим и рост потребности российских организаций в изделиях электронной компонентной базы белорусского производства: "Интеграл" и "Планар" реализуют импортозамещающие проекты, которые позволят в перспективе разработать и освоить новые изделия, технологии и оборудование для микроэлектроники", - сообщил Рогожник.

Министр также напомнил, что в рамках проекта по импортозамещению, который финансируется за счет госкредита России на 105 млрд российских рублей, на уровне Минпромторга России и Минпрома Белоруссии планируется реализация 23 интеграционных инвестпроектов. "Уже заключены кредитные договоры с банками и начато финансирование 13 проектов", - сказал он.