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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу 32 украинских дрона

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу сбили и перехватили 32 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", - следует из сообщения ведомства.

Ранее в министерстве заявили об уничтожении 13 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью сообщал о нейтрализации над регионом шести дронов ВСУ.

Минобороны РФ Брянская область Орловская область Курская область Московская область
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