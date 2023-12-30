Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу 32 украинских дрона

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу сбили и перехватили 32 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", - следует из сообщения ведомства.

Ранее в министерстве заявили об уничтожении 13 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью сообщал о нейтрализации над регионом шести дронов ВСУ.