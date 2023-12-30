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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Армия Израиля сообщила об ударах по объектам в Сирии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Израильская армия нанесла в субботу удары по объектам, находящимся на территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

Удары стали ответом на пуск из Сирии двух ракет по Израилю, которые упали на открытой местности.

"Армия обороны Израиля наносит удары по источникам огня", - утверждается в сообщении.

По словам израильских военных, ранее был нанесен удар по "террористической инфраструктуре" движения "Хезболла" в Ливане, в частности, по стартовой площадке ракет, которые использовались для атак по Израилю.

Армия обороны Израиля Сирия Ливан Хезболла
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