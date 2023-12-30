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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Военные РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Моряки Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер военно-морских сил Украины, который пытался атаковать Крымский полуостров, сообщает министерство обороны РФ в субботу.

"30 декабря около 10.00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", - сказано в сообщении.

Минобороны ВСУ Черное море
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