Военные РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Моряки Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер военно-морских сил Украины, который пытался атаковать Крымский полуостров, сообщает министерство обороны РФ в субботу.
"30 декабря около 10.00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", - сказано в сообщении.