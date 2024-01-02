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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Один человек погиб при обстреле запорожской Васильевки

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Город Васильевка на севере Запорожской области попал во вторник под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

"По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадали", - сказал он.

По данным экстренных служб, ВСУ вели обстрел из РСЗО "Град". Попадания, в частности, зафиксированы на культурном объекте "Дача Попова". Повреждено несколько частных домовладений.

Запорожская область Васильевка
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