Дело возбудили из-за обрушения крыши жилого дома в кузбасском Междуреченске

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после обрушения крыши многоквартирного дома в Междуреченске Кемеровской области, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по Кузбассу.

По данным пресс-службы ведомства, обрушение крыши произошло 2 января в 22:30 (18:30 мск).

"Предварительно установлено, что в доме проживало около 40 человек, из них более 10 несовершеннолетних. Все жильцы эвакуированы, пострадавших в результате обрушения крыши нет", - говорится в сообщении.

На место выехали экстренные службы и следственная группа. Территориальный следственный отдел возбудил уголовное дело по данному факту. Причины и обстоятельства обрушения устанавливаются.