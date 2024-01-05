Правительство РФ расширило пятилетний план дорожного строительства

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее обновленный план дорожного строительства на 2024-2028 годы, сообщается в пятницу на сайте правительства.

"В обновленном пятилетнем плане предусмотрена реализация 380 проектов. В предыдущей версии плана, утверждённой летом 2022 года, насчитывалось более 250 мероприятий", - говорится в сообщении.

Мероприятия обновленного плана разделены на две части - федеральную и региональную. На строительство и реконструкцию федеральных дорог будет направлено почти 1,9 трлн рублей. Это позволит ввести более 2,1 тыс. км автодорог.

Региональные проекты будут реализовываться на условиях софинансирования. Федеральные средства в размере 361,7 млрд рублей позволят выполнить работы на 142 объектах и обеспечить строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью более 1 тыс. км.

Среди знаковых проектов в рамках реализации плана развитие транспортных коридоров "Россия", "Север - Юг", для чего запланировано продолжение автомобильной дороги М-12 "Восток", строительство обходов Махачкалы, Астрахани, Дербента, Хасавюрта. Также для развития федеральных трасс в плане предусмотрено строительство и реконструкция участков трассы М-10 "Скандинавия", строительство и реконструкция дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, работы на участках дорог М-7 "Волга", М-5 "Урал", Р-256 "Чуйский тракт", А-360 "Лена".