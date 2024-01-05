Национальный парк "Дьяковский лес" создадут в Саратовской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Саратовской области особо охраняемой природной территории федерального значения - национального парка "Дьяковский лес".

"Общая площадь национального парка составит более 18,5 тыс. га. Он расположится на территории Краснокутского муниципального района на базе памятника природы регионального значения "Дьяковский лес", который является единственным крупным лесным массивом в заволжских степях", - сообщается в пятницу на сайте правительства.

Отмечается, что здесь обитают редкие виды животных и птиц, произрастает более 700 видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу России.