Военные РФ отражении за неделю 18 атак ВСУ на купянском направлении

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия отразила за неделю 18 атак украинских войск на купянском направлении, девять - на донецком, пять - на южнодонецком, четыре - на краснолиманском, одну - на запорожском.

"За прошедшую неделю на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отражено 18 атак ВСУ", - сообщило ведомство в пятницу.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

По данным министерства, ВСУ потеряли на данном направлении более 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один Leopard-2, 11 боевых бронемашин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО "Ольха" и Vampire, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ, заявили военные.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены пять атак ВСУ.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили свыше 950 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, на краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре украинские атаки.

"Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Григоровка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии", - сообщило ведомство.

По его сведениям, на запорожском направлении российской армией отражена украинская атака севернее Новопрокоповки Запорожской области.

"Нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии", - сообщили в министерстве.

Как заявили в Минобороны РФ, в течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь - на купянском направлении.