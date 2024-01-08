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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Въезд большегрузных автомобилей в Ростов-на-Дону ограничили из-за непогоды

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Власти Ростова-на-Дону ввели ограничения на въезд в город больших грузовых машин до полудня 9 января из-за непогоды.

"Приняли решение ввести ограничение на въезд в город большегрузов с 22:00 мск 8 января до 12:00 мск 9 января. Эта вынужденная мера позволит разгрузить дороги и избежать пробок. Коммунальная техника сможет более оперативно расчищать проезжие части", - написал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Он попросил автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее Логвиненко сообщил, что в ближайшие сутки ожидается резкое понижение температуры и снегопад. Все коммунальные и экстренные службы переведены в повышенный режим готовности.

Алексей Логвиненко Ростов-на-Дону
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