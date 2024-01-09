В РФ утверждена трехлетняя программа госгарантий бесплатной медицинской помощи

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2024-2026 гг., ее финансирование на текущий год увеличено более чем на 400 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трехлетний период. Ее финансирование за счет средств ОМС на этот год увеличено более чем на 400 млрд рублей. Это позволяет повышать качество и доступность лечения граждан, оно и дальше будет предоставляться по полису обязательного медицинского страхования бесплатно", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами во вторник.

По его словам, в программе четко регламентированы правила проведения диспансеризации, расширены сроки углубленной диспансеризация для перенесших COVID-19, теперь ее можно будет пройти на протяжении года после выздоровления, а направления на дополнительные обследования должны выдаваться в течение трех дней. Также программа должна быть дополнена новым видом диспансеризации по репродуктивному здоровью.

Кроме того, уточнен порядок работы выездных бригад, которые участвуют в организации медосмотров жителей удаленных населенных пунктов. Граждане будут заранее проинформированы о прибытии таких специалистов, чтобы все желающие могли проверить свое здоровье и получить квалифицированные рекомендации и консультации врачей, добавил Мишустин.

Для повышения доступности высокотехнологичной помощи некоторые ее виды перевели в программу ОМС, продолжил премьер-министр РФ. Речь идет о таких профилях, как офтальмология, урология, травматология-ортопедия, а также о лечении хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов.

Он напомнил, что ранее такие операции и процедуры оплачивались за счет федерального бюджета. Теперь расходы возьмет на себя фонд ОМС. Высвободившиеся средства в размере около 6,5 млрд рублей пойдут на финансирование лечения по другим востребованным направлениям.