Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам

Минимальная ставка составит 16,7%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сбербанк с 10 января 2024 года повышает ставки по базовым программам ипотечного кредитования на 1,1 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка.

Минимальные ставки по программам на приобретение готового и строящегося жилья, строительство жилого дома составят 16,7%, на покупку загородной недвижимости - 17%, гаража - 17,2%, коммерческой недвижимости - 18,2%.

Ставки по программам с государственной поддержкой не меняются, отмечает банк.

Банк России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых.

Последний раз Сбербанк менял ставки по ипотеке также после решения ЦБ о повышении ставки. В начале ноября банк повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 1,4 п.п. - до 15,6% годовых.