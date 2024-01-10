Летевший из Москвы рейс по техническим причинам ушел на посадку в Барнаул

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом из Москвы в Горно-Алтайск, по техническим причинам ушел на посадку в аэропорт Барнаула. Об этом сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Горно-Алтайска.

"Самолет ушел в Барнаул, о причинах не сообщалось", - сказали в аэропорту.

По словам собеседника агентства, аэропорт был готов принять рейс из Москвы, погода в Горно-Алтайске благоприятная.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс SU 1524 должен был прибыть в Горно-Алтайск в 08:35, однако местом посадки сейчас значится аэропорт Барнаула.